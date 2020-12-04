Минобороны готовится к закупке чешских САУ "Дана-М2" по цене 1,29 миллиона евро за единицу. Однако еще два года назад Чехия предлагала цену в полтора раза ниже.

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Михаил Забродский на своей Facebook-странице.

По данным нардепа, еще два года назад, в 2018-м, чешская вооруженная компания Excaliburarmy предлагала эти САУ по цене 812 тысяч евро за единицу. Несколько стран закупили определенное количество единиц этой артиллерийской техники.

В 2020 году появилась перспектива украинского контракта на 26 единиц САУ “Дана-М2”. Однако цена неожиданно выросла в полтора раза.

Также нардеп опубликовал документ – коммерческое предложение чешской компании от 2018 года.

“Пусть никого не смущает наименование “Дана М1-М”, речь идет именно о “Дана-М2”, это тот самый образец. Но экспортировалась в другие страны все эти годы именно “Дана М1-М” и только она теоретически может быть закуплена в соответствии с 345 Постановления Кабмина Украины”, – добавил нардеп.

Забродский отметил, что пока нет четкого объяснения резкого увеличения цены САУ “Дана-М2”.

Деталями Украины украинско-чешского контракта заинтересовались правоохранительные органы. В конце ноября СБУ открыла уголовное производство по статье 111 УК Украины – государственная измена. Активные следственные действия по этому производству подтверждают и недавние обыски в Укрспецэкспорте.

“Уверен, что в стороне данного вопроса не останется и наш Комитет ВР Украины, который в очередной раз не согласовав изменение в ДОЗ относительно сомнительной сделки, уже продемонстрировал принципиальную позицию относительно попыток нагреть руки на обеспечении обороноспособности государства”, – добавил нардеп.