Правоохранителиями разоблачены два руководителя территориальных подразделений Службы безопасности Украины. Они вымогали деньги у бизнес-структур.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках спецслужбы в Луганской и Донецкой, а также в Запорожской областях, которые организовали схему для получения “откатов” за обеспечение победы в тендерах.

При этом подозреваемые искусственно создавали условия для того, чтобы подтвердить или отклонить кандидатуры реальных претендентов.

Отмечается, что размер “отката” за заключение контракта составлял 15% от общей суммы договора.

Сообщается, что правоохранителями было задокументировано получение неправомерной выгоды в размере 8,5 тысяч долларов. Во время получения второй части фигуранты дела были задержаны.

В данный момент по местам проживания и работы подозреваемых продолжаются обыски.