В этом году Украина должна была получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 млн. Однако они перенесены на следующий год.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua министр финансов Украины Сергей Марченко. Интервью также опубликовано на сайте Минфина.

“Первый транш на $2,1 млрд мы получили в июне. Еще должны были поступить два транша по $700 млн в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о $700 млн, которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ. Безусловно, кредитные средства МВФ Украине нужны”, – подчеркнул Марченко.

Отвечая на вопрос, может ли МВФ предоставить транш в марте 2021 года, он заявил: “Посмотрим. Возможно, да, если все удастся и все сделаем, как запланировали”.

Комментируя работу миссии МВФ в онлайн-формате в декабре этого года, глава Минфина уточнил, что второй раунд запланирован на январь.

“Они ушли на рождественские каникулы. Второй раунд будет в январе. В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые мы должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 гг. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита. Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами”, – рассказал министр.

Марченко также заверил, что Правительство выполнило все маркеры для получения транша.

“Мы выполнили все маркеры, которые касались правительственных мероприятий. Это – рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков, и тому подобное. Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают реализацию именно этих мер”, – заявил он.