Двенадцать белорусских компаний в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и "зеленой" энергетики решили перенести свою деятельность в Латвию.

Об этом сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс.

Сейчас в ведомстве работают над решениями, которые позволят белорусским предпринимателям перенести бизнес.

Названия компаний не раскрываются, но известно, что в целом в Латвию переедут около 470 сотрудников.

“Поскольку политическая ситуация в Беларуси изменилась, LIAA мобилизовало ресурсы и обратилась к белорусским компаниям с предложениями о переносе их деятельности в Латвию. На сегодня углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц”, – сообщили в Минэкономики Латвии.