Об этом сообщил министр экономики Латвии Янис Витенбергс.
Сейчас в ведомстве работают над решениями, которые позволят белорусским предпринимателям перенести бизнес.
Названия компаний не раскрываются, но известно, что в целом в Латвию переедут около 470 сотрудников.
“Поскольку политическая ситуация в Беларуси изменилась, LIAA мобилизовало ресурсы и обратилась к белорусским компаниям с предложениями о переносе их деятельности в Латвию. На сегодня углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц”, – сообщили в Минэкономики Латвии.
- Ранее сообщалось, что Польша в рамках программы “Солидарны с Беларусью” выдала 234 гуманитарные визы гражданам этой страны.