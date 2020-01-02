Глобальное потепление ведет к тому, что две трети ледников в Гималаях могут исчезнуть в ближайшие десять лет.

Об этом сообщает Phys.org.

Исследователи из университета Постдама (Германия) смоделировали расположение озер в Гималаях и возможные изменения, связанные с глобальным потеплением.

Они пояснили, что в Гималаях уже произошло немало изменений, связанных с климатом. В результате таяния ледников в горах с 2003 по 2010 годы сформировалось 85 новых озер. Водоемы сформировались естественным образом в результате стекания воды с ледников вниз по склонам гор.

Как правило, озера формировались довольно быстро, но их берега остаются нестабильными. Если их переполнит вода, то это может разрушить естественную дамбу из рыхлой породы и земли. Если берега озер будут разрушены, то это может привести к затоплению населенных пунктов, которые расположены в предгорьях.

Чтобы сделать такой прогноз, исследователи составили компьютерную модель на основе данных о ледниковых озерах в Гималаях и пришли к выводу, что более 5 тыс. озер в этих горах могут стать нестабильными в течение следующих 10 лет.

Моделирование показало, что риск наводнений в восточных частях Гималаев в три раза выше, чем в остальных регионах.

Исследователи подчеркнули, что примерно две трети ледников в Гималаях исчезнут в ближайшие 10 лет, поскольку это увеличит объем воды в озерах.