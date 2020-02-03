Около двух третей людей считают, что им нужно отдыхать больше. Психологи связывают это с темпом современной жизни.

Об этом идет речь в статье #Букв “Искусство отдыха. Как перевести дыхание в современном мире”.

В опросе “Тест на отдых” согласились принять участие 18 тысяч человек, проживающих в 135 странах мира. По результатам опроса, две трети опрошенных считают, что им нужно отдыхать больше.

По мнению психолога, автора научных статей и радиоведущей Клаудии Хаммонд, это напрямую связано с темпом современной жизни.

“В начале XXI века современный режим работы, стиль жизни и современные технологии объединились и сговорились превратить человеческое существование на непрерывный ливень требований. … Я хочу оказаться в ситуации, когда выполнила все, что нужно, когда все задачи в списке дел аккуратно вычеркнуты, и наконец можно расслабиться. Работа выполнена. Хлопотам конец. Но проблема заключается в том, что я снова и снова не способна достичь этого благословенного состояния, чувствую душевный беспорядок и тревогу, не выполняя ни одной из многих поставленных задач”, — подчеркнула она.

По мнению психолога, постоянная усталость, от которой страдают современные люди, значительно сказывается на качестве нашей жизни.

“Этот недостаток отдыха, по восприятию и настоящий, вредят по-разному. Полмиллиона человек в Великобритании в настоящее время страдают от стресса из-за работы. Усталость является причиной 13% производственных травм в США. До 16% лиц недавно засыпали за рулем, более четверти из опрошенных засыпали на работе”, — отметила Хаммонд.

В то же время Хаммонд отметила, что есть вероятность, что время не в количестве отдыха современный людей, а в его качестве.

“Мы хотим отдыхать больше, и мы могли бы этого достичь, а возможно, мы и отдыхаем больше, чем нам кажется, но наверняка не чувствуем себя восстановленными”, — добавила она.