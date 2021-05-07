Про це він поінформував в інтерв’ю українському телеканалу ICTV. Інтерв’ю опубліковано на сайтах Держдепартаменту США та “Факти ICTV”.
“Я хочу чітко наголосити, що двері НАТО залишаються відчиненими для України. НАТО знову нагадало про свої зобов’язання, взяті на Бухарестському саміті 2008 року”, – наголосив Блінкен.
Він зазначив, що Україна в останні роки все ближче співпрацює з натівськими програмами і впроваджує необхідні реформи. Держсекретар США нагадав, що для вступу в Альянс необхідно відповідати певним стандартам.
“Те, що ми бачимо зараз і протягом минулих років, – Україна все ближче співпрацює з натівськими програмами і найголовніше – проводить необхідні реформи та інвестиції. Тому що кожна країна, яка сподівається вступити до НАТО, повинна розуміти, що вона має відповідати потрібним стандартам і бути готовою збільшити безпековий потенціал Альянсу. І НАТО продовжує тісно співпрацювати з Україною, в тому числі завдяки щорічній програмі, яка є дуже важливою”, – заявив Блінкен.
(На відео – з 2:10)
- 6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону. Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вступ України в НАТО призведе “до масштабної ескалації” війни на Донбасі. У відповідь Єнс Столтенберг зазначив, що Альянс, а не Москва, прийматиме рішення про вступ України у майбутньому.
- Взимку цього року президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському ЗМІ Axios заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. Він також адресував запитання лідеру США Джо Байдену: “Чому ми (Україна, – ред.) досі не в НАТО”? На це запитання згодом відповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зазначивши, що Україні потрібно сконцентруватися на реалізації реформ, щоб наблизитися до членства в Альянсі.
- Україна створює національну систему переходу на стандарти НАТО, яка має прискорити шлях до повноправного членства в Альянсі.