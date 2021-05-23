Про це повідомляє МОЗ України.
Протягом доби працювали 89 мобільних бригад і 144 пункти щеплення.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 978 033 особи, з них першу дозу отримала 978 031 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 74 783 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).
Загалом проведено 1 052 814 щеплень.
Станом на 22 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 582 285 людей.
- Станом на 22 травня в Україні підтверджено понад 4,6 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже втричі більше одужань за добу.