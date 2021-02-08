Киберполиция разоблачила преступную группу коллекторов в шантаже и создании порнографического контента с изображением клиентов-должников.

Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

По версии следствия, подозреваемые создали две компании, которые предоставляли кредиты, со штатом более 30 человек. Среди работников были и коллекторы, занимавшиеся шантажом клиентов-должников.

Коллекторы не ограничивались только угрозами физической расправой. Кроме этого они изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников, а потом угрожали распространить эти материалы. Всего, по подсчетам полиции, коллекторы совершили более 360 тысяч угроз гражданам.

Правоохранители провели более 50 обысков в офисах компаний, квартирах и автомобилях фигурантов в Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областях и в Киеве. Изъяты гаджеты, техника и “черновые” записи.

По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

О задержании фигурантов дела полиция не сообщает.