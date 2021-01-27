Верховная Рада сегодня провалила законопроект о самоуправлении медицинских профессий в Украине. Этому предшествовало активное обсуждение документа в чате нардепов от "Слуги народа".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона №2445-д проголосовали только 206 нардепов (при 226 минимально необходимых): 204 от “Слуги народа” и двое внефракционных.

Не нашли поддержки в зале и предложения направить документ на доработку.

Целью законопроекта было “законодательное закрепление уже существующего в стране явления – медицинского самоуправления, для урегулирования вопросов, связанных с практикой медицины, фармацевтической практикой и правами медиков”.

Законопроект предусматривал создание врачебных палат, в состав которых должны были входить врачи соответствующей сферы (палата врачей семейной медицины, палата врачей-специалистов, палата стоматологов, палата медиспециалистов и фармацевтическая палата).

Эти палаты должны были получить ряд функций: в частности, право на выдачу свидетельств об осуществлении медицинской практики, на создание и ведение реестра и так далее.

Заместитель главы Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Артем Дубнов (“Слуга народа”) во время представления законопроекта сообщил, что создание нового органа должно происходить поэтапно с пилотными проектами.

Во время переходного периода за год предлагалось создать палату стоматологов, затем – палату фармацевтов, а потом уже и другие палаты.

В ходе обсуждения в чате фракции “слуги народа” выступали в поддержку этого законопроекта. Переписку зафиксировал корреспондент #Букв.

“Надо поддерживать. Две профессии точно готовы к самоуправлению – стоматологи и фармацевты”, – написал нардеп Никита Потураев.

Другие “слуги” также выступали за “построение профессионального самоуправления врачей”.

Отмечалось, что “начать со стоматологов” – “отличная идея”, так как они “готовы отработать пилот”.

Однако законопроект не нашел поддержки среди других фракций.

Нардепы не от “слуг” критиковали документ, называли его таким, что несет коррупционные риски, отмечали, что органам самоуправления медиков хотят передать несвойственные им функции.