Новые данные показывают, что люди привели в упадок или уничтожили примерно две трети первоначального покрова тропических лесов в мире. Это вызывает тревогу по поводу того, что ключевой естественный буфер, защищающий от изменений климата, быстро исчезает.

Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Rainforest Foundation Norway, сообщает Reuters.

Утрата лесов также является основной причиной выбросов, вызывающих потепление климата, поскольку густая тропическая лесная растительность – крупнейший живой резервуар углерода.

Согласно анализу НКО, вырубка леса и переустройство земель – в основном для сельского хозяйства – уничтожили 34% первоначальных старовозрастных тропических лесов в мире и привели в упадок еще 30%. Это сделало их более уязвимыми для пожаров и разрушений.

Более половины разрушений с 2002 года пришлись на район южноамериканской реки Амазонки. Второе место по площади уничтожения тропических лесов занимают острова Юго-Восточной Азии, в основном принадлежащие Индонезии. Третье место – Центральная Африка (большая часть разрушений приходится на бассейн реки Конго).

По словам автора отчета Андерса Крога, исследователя тропических лесов, по мере уничтожения большего количества леса возрастает вероятность изменения климата, что, в свою очередь, затрудняет выживание оставшейся растительности.

Он обнаружил, что общие потери лесов с 2002-го по 2019 год – больше площади Франции (643 тыс. км²).

Кроме того, согласно недавнему отчету Института мировых ресурсов, уровень потерь в 2019 году примерно соответствовал годовому уровню разрушений за последние 20 лет: лес размером с футбольное поле исчезает каждые 6 секунд.

Бразильская Амазонка в последние десятилетия находится под сильным давлением, поскольку сельскохозяйственный бум заставил фермеров и спекулянтов землей сжигать участки земли для выращивания сои, говядины и других культур. Эта тенденция ухудшилась с 2019 года, когда президент Жаир Болсонару вступил в должность и начал ослаблять меры по охране окружающей среды.

Однако Амазонка остается воплощением надежды на сохранение того, что осталось от тропических лесов. По словам Крога, на Амазонку и ее соседей – реку Ориноко и тропические леса Анд – приходится 73,5% сохранившихся нетронутых тропических лесов.

“В новом отчете подчеркивается, что Бразилия должна заботиться о лесах. В Бразилии самый большой участок тропических лесов в мире, но он также больше всех страдает”, – сказала Ане Аленкар, географ из Института экологических исследований Амазонки.

В фонде Rainforest Foundation подчеркивают, что леса, которые были определены в отчете как запущенные, были либо частично уничтожены, либо уничтожены и с тех пор заменены вторичными лесами.

Тассо Азеведо, координатор бразильской инициативы по картированию обезлесения MapBiomas, говорит, что определение “нетронутого леса” в этом отчете может быть излишне строгим.

По его словам, в анализе считаются нетронутыми только районы площадью не менее 500 квадратных километров, не считая более мелких участков, которые могут увеличивать девственный лесной покров мира.

Крог объяснил, что это определение было выбрано, потому что меньшие участки подвержены риску “краевого эффекта”, когда деревья умирают быстрее, а биоразнообразие труднее поддерживать на краю леса. По его словам, лес площадью 500 квадратных километров может полностью поддерживать свою экосистему.