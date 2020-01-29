Две трети украинцев не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы “Рейтинг”, проведенный 18-23 декабря 2019 года.

Отмечается, что вопрос импорта электроэнергии из других стран критично воспринимается опрошенными. Несмотря на то, что в целом в вопросе импорта из Европы и Беларуси преобладает позитивно-нейтральная позиция (26-29 % – положительно, 27-30 % – нейтрально), критиков больше (35-37 %).

В то же время, почти две трети опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29 % – поддерживают. При этом, наиболее острой критике это решение подверглось среди респондентов Запада и Центра. Среди жителей Юга и Востока также это решение было воспринято неоднозначно.

Кроме того, 65 % граждан Украины считают, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России выгодно в первую очередь олигархам. Лишь 11 % считают, что оно принесет пользу населению Украины, 8 % – промышленным предприятиям.

Также 40 % опрошенных считают импорт энергоносителей из России угрозой для национальной безопасности, почти столько же – нет. По вопросу закупки энергоресурсов в странах Европы, то эта идея большинством населения не воспринимается как угроза (64 %).

Социологическая группа “Рейтинг” в период с 18 по 23 декабря 2019 года опросила население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.