Американская академия кинематографических искусств и наук объявила длинный список (лонг-лист) номинантов на "Оскар-2021" в нескольких номинациях. В список попали и две украинские ленты.

Об этом свидетельствуют данные на сайте премии. Кроме того, об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

Так, в категории “Best International Feature” (“Лучший международный художественный фильм” представлена лента “Атлантида” (“Atlantis”) режиссера Валентина Васяновича.

В сентябре прошлого года этот фильм стал национальным претендентом на премию “Оскар” от Украины.

Мировая премьера “Атлантиды” состоялась на Венецианском кинофестивале в секции “Горизонты”. Тогда картина получила историческую для Украины победу в указанной секции.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. По сюжету оккупированный Донбасс возвращен в состав Украины, но его территории признаны непригодными для проживания. Сергей, солдат-ветеран, который страдает от посттравматического стрессового расстройства, после прекращения работы завода решает присоединиться к волонтерской группе, что проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к новой реальности.

Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что возможно лучшее будущее. На фоне опустошения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда “Вернись живым” Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Всего Американская киноакадемия включила в категорию “Best International Feature” фильмы из 93-х стран мира.

В то же время в категории “Best Documentary Feature” (“Лучший документальный полнометражный фильм”) представлена украинская документальная лента Ирины Цилык “Земля голубая, будто апельсин”.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале “Сандэнс”, где картина получила премию за лучшую режиссуру в категории мирового документального кино.

Лента рассказывает о семье, которая живет в “красной зоне” Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные трудности существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. И, несмотря ни на что, семья очень дружна и жизнерадостна. Мама и дети имеют много увлечений, играют на музыкальных инструментах и даже снимают самостоятельно фильмы о своей жизни во время войны.

Режиссером и автором сценария является Ирина Цилык. Эта картина является ее полнометражным дебютом.

В перечне полнометражных документальных фильмов, претендующих на “Оскар”, представлены 238 картин.

Короткие списки из 15 фильмов в каждой категории будут объявлены 9 февраля 2021 года.

Номинантов на премию “Оскар” объявят 15 марта 2021 года.

93-я церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе (США).