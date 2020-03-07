Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение к украинцам, в котором кратко подвел итоги своего пребывания на посту главы Правительства.

Видео обнародовано на его Facebook-странице.

Так, Гончарук заявил, что его команда за полгода работы “заложила фундамент реформ”. Кроме того, он поблагодарил всех, кто его поддерживал.

“Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто был рядом и доверял нашему Правительству эти шесть месяцев. Всем тем, кто писал, звонил и просто поддерживал нас последние пять дней. За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, которые присущи нашему украинскому народу”, – отметил Гончарук.

Он также поблагодарил свою команду, с которой работал в Правительстве. По словам Гончарука, сейчас в Украине есть “новое поколение”, от которого зависит будущее страны.

“Теперь мы движемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное ради успешного будущего нашей страны. Новое поколение есть. Именно от нас, нашей команды зависит успешное будущее нашего государства. Слава Украине!” – подытожил Гончарук.

Дякую команді та всім, хто нас підтримував Друзі! Я вдячний нашій команді, кожному, з ким мав честь працювати останні півроку. Тепер ми рухаємося далі, щоб втілити все задумане, але поки не реалізоване, заради успішного майбутнього нашої держави. Опубліковано Олексій Гончарук Субота, 7 березня 2020 р.

Тем временем в Сети появилась информация, что бывший премьер улетел на отдых после отставки. Об этом в частности, пишет издание LIGA.net, журналист которого оказался в одном самолете с Гончаруком.

“В разговоре с журналистом Гончарук сказал, что решил отдохнуть и летит в отпуск. На вопросы о Кабмине предложил встретиться после отпуска. Рейс направляется в Португалию. Гончарук летит эконом-классом”, – утверждает издание.