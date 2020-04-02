Двое граждан Украины незаконно проникли в зону отчуждения с целью экстремального туризма и отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, вне контрольными постами, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.

На сталкеров составлены административные протоколы.

Мужчинам грозит штраф в размере от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов с конфискацией орудий совершения. Решение по делу будет принимать суд.