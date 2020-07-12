Двое украинских военных получили ранение во время обстрелов на Донбассе

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В воскресенье, 12 июля, боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного (Донецкая область) из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения, им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Военнослужащие ООС вели ответный огонь.
“Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются”, — говорится в сообщении.
- Незаконные вооруженные формирования РФ в субботу, 11 июля, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских военнослужащих.
- 10 июля боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое — получили ранения.