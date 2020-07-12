Двое украинских военных получили ранение во время обстрелов на Донбассе

Сегодня, 12 июля, во время обстрелов боевиками в Донецкой области были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В воскресенье, 12 июля, боевики открыли огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Опытного (Донецкая область) из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения, им оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение. Военнослужащие ООС вели ответный огонь.

“Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и дали четко понять врагу, что за такие агрессивные действия его ждет жесткий и неотвратимый ответ. Потери оккупантов уточняются”, — говорится в сообщении.