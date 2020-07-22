Двое влюбленных, граждане Швеции и Норвегии, поженились на границе этих стран из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Александр Клерн (швед) и Камилла Эйрюд (норвежка) планировали свадьбу еще до пандемии коронавируса и решили ее не отменять после закрытия границ.

“Мы не хотели менять дату… все, чего мы хотели, это пожениться!”, – отметили молодожены в комментарии ВВС.

Пара обменялась клятвами посреди леса на юго-востоке Норвегии, в районе Холебекк, рядом со шведской границей. Они стояли на одной стороне границы, а некоторые члены их семей и друзья – на другой. Между ними натянули белую ленту.

На свадьбу также пришли двое полицейских, которые следили, чтобы границу не нарушали.

Невеста рассказала ВВС, что озвучила идею свадьбы на границе как шутку, но друзья и семья ее поддержали.

“Мы хотели стать мужем и женой! Любовь побеждает все!”- подчеркнула она.

Стоит отметить, что Норвегия пока не включила Швецию в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну в условиях эпидемии коронавируса.