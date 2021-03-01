Об этом глава украинского МИД написал в Facebook.
По словам Кулебы, вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
“Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными”, – написал министр.
Он отметил, что отозвал из-за границы этих сотрудников.
“Против обоих сотрудников начинаем дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Расследование будет тщательное и быстрое. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения”, – пишет Кулеба.
Он также добавил, что МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами и ожидает от них быстрого и беспристрастного расследования, а также установления всех обстоятельств дела.
- В декабре 2020 года в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила контрабанду в Евросоюз партии кокаина. При этом в различных силовых ведомствах количество изъятого наркотика отличалась.