Двое белорусов - Павел Песков и Владислав Евстегнеев - приговорены к трем годам колонии за сопротивление сотрудникам ОМОНа в ходе потасовки на акции 19 июня. Именно такое наказание просил прокурор Сергей Габрукович.

Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”.

25-летнего Владислава Евстегнеева задержали для отбывания наказания в зале суда сразу после оглашения приговора. 31-летнему Павлу Пескову изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу еще 18 сентября. 11 дней ему засчитают в тюремный срок.

Суд посчитал, что Павел Песков и Владислав Евстегнеев оказали силовое сопротивление сотрудникам ОМОНа Вячеславу Яковенко и Евгению Баранову, тем самым совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 363 УК. Суд установил, что силовики получили травмы: “повреждение обмундирования и царапины на коленях и локте, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья и значительной потери трудоспособности”.

У Яковенко царапина на левом колене размером 2 см на 1,5 см. Фотофиксации повреждений не производилось — “не предусмотрено внутренними распоряжениями”.

На суде Владислав Евстегнеев признал вину полностью, Павел Песков — частично. Евстегнеев рассказал, что ввязался в потасовку из-за крика женщины возле милицейского микроавтобуса. Он подумал, что женщину бьют. Тогда он подбежал к сотруднику ОМОНа и “схватил его рукой”, после чего в результате давления толпы людей и из-за того, что Евстегнеев подвернул ногу, он упал вместе с сотрудником ОМОНа: “Я удерживался за омоновца, чтобы падая, не удариться о плитку”.

Павел Песков заявил, что на улице услышал крики о помощи и увидел потасовку, в которой “омоновец нажимает на человека”. Песков решил вмешаться, так как хотел прекратить конфликт. Специально нанести ущерб сотрудникам ОМОНа ни у Павла Пескова, ни у Владислава Евстегнеева не было.