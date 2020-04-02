Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Отмечается, что жители Киева и Авдеевки в нарушение установленных режимных правил, вне контрольных постов, пешком, пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха.
На сталкеров составлены административные протоколы.
Мужчинам грозит штраф в размере от двадцати до тридцати необлагаемых минимумов доходов с конфискацией орудий совершения. Решение по делу будет принимать суд.
- По состоянию на утро 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19.
- В правительстве приняли решение внедрить более жесткие карантинные ограничения до 24-го апреля 2020 года.