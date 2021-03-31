Про це, зокрема, повідомляють американська газета The Washington Post та телеканал CNN.
Це перший позов, поданий співробітниками поліції Капітолія проти Трампа.
Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.
Через заворушення і штурм тоді загинули п’ятеро людей, в тому числі офіцер поліції.
У позові, поданому у вівторок, 30 березня, в окрузі Колумбія, офіцери Джеймс Блессінгейм та Сідні Хембі зазначають, що Трамп місяцями згуртовував учасників штурму безпідставними заявами про нібито фальсифікацію президентських виборів.
У підсумку це завершилося штурмом Капітолія та загибеллю людей.
“Обидва співробітники поліції Капітолія США прибули на службу 6 січня 2021 року, не підозрюючи, що незабаром вони стануть мішенями послідовників Трампа”, – йдеться у позові.
Офіцери наполягають, що Трамп безпосередньо відповідальний за підбурювання натовпу своїх прибічників, котрі спочатку зібралися на ініційованому ним мітингу “Зупиніть крадіжку” (“Stop the Steal”) біля Білого дому 6 січня. Згідно із позовом, підбадьорений закликами Трампа йти маршем до Капітолія, натовп напав на офіцерів та знищив федеральну власність.
Офіцери в своєму позові наголошують, що зазнали “фізичних та емоційних травм” унаслідок штурму.
Хембі “був притиснутий до дверей” Капітолія, “обприсканий аерозольними хімікатами”, а також отримав порізи та садна на обличчі та руках. Згідно із позовом, емоційна травма порушила його сон і звичну врівноважену поведінку.
Блессінгейм отримав травми голови та спини, коли учасники штурму штовхнули його на кам’яну колону. У позові він зазначив що відтоді також страждає депресією і почуттям провини через те, що не зміг допомогти іншим колегам.
Кожен із офіцерів вимагає від Трампа відшкодування шкоди на суму щонайменше 75 000 доларів США.
За даними поліцейської профспілки, близько 140 співробітників поліції округу Колумбія та Капітолія були поранені 6 січня під час штурму. Ще двоє поліцейських, які того дня чергували в Капітолії, вчинили самогубства.
- 13 січня Палата представників США оголосила імпічмент президентові Дональду Трампу через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія. Стаття звинувачення в резолюції була одна – “підбурювання до повстання”. 25 січня резолюцію про імпічмент передали до Сенату
- 13 лютого Сенат США виправдав колишнього президента країни Дональда Трампа на слуханнях щодо імпічменту. Імпічмент підтримали сенатори-республіканці: Річард Берр, Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Меркаускі, Мітт Ромні, Бен Сасс і Пет Тумі. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував проти оголошення імпічменту.
- У лютому конгресмен-демократ Бенні Томпсон подав позов проти Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, звинувативши їх у змові з метою підбурювання до заворушень у Капітолії 6 січня. Згодом схожий позов подав конгресмен-демократ Ерік Сволвелл.
- Сам Дональд Трамп стверджує, що його прихильники, які влаштували штурм Капітолія 6 січня, становили “нульову загрозу”, бо просто “обіймали й цілували поліціянтів та охоронців” і не були агресивними.