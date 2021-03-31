Двоє співробітників поліції Капітолія, які охороняли будівлю Конгресу США під час її штурму 6 січня цього року, подали позов проти експрезидента Дональда Трампа.

Про це, зокрема, повідомляють американська газета The Washington Post та телеканал CNN.

Це перший позов, поданий співробітниками поліції Капітолія проти Трампа.

Як відомо, натовп прибічників Трампа 6 січня штурмував Капітолій. Це сталося під час затвердження членами Конгресу США результатів президентських виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Через заворушення і штурм тоді загинули п’ятеро людей, в тому числі офіцер поліції.

У позові, поданому у вівторок, 30 березня, в окрузі Колумбія, офіцери Джеймс Блессінгейм та Сідні Хембі зазначають, що Трамп місяцями згуртовував учасників штурму безпідставними заявами про нібито фальсифікацію президентських виборів.

У підсумку це завершилося штурмом Капітолія та загибеллю людей.

“Обидва співробітники поліції Капітолія США прибули на службу 6 січня 2021 року, не підозрюючи, що незабаром вони стануть мішенями послідовників Трампа”, – йдеться у позові.

Офіцери наполягають, що Трамп безпосередньо відповідальний за підбурювання натовпу своїх прибічників, котрі спочатку зібралися на ініційованому ним мітингу “Зупиніть крадіжку” (“Stop the Steal”) біля Білого дому 6 січня. Згідно із позовом, підбадьорений закликами Трампа йти маршем до Капітолія, натовп напав на офіцерів та знищив федеральну власність.

Офіцери в своєму позові наголошують, що зазнали “фізичних та емоційних травм” унаслідок штурму.

Хембі “був притиснутий до дверей” Капітолія, “обприсканий аерозольними хімікатами”, а також отримав порізи та садна на обличчі та руках. Згідно із позовом, емоційна травма порушила його сон і звичну врівноважену поведінку.

Блессінгейм отримав травми голови та спини, коли учасники штурму штовхнули його на кам’яну колону. У позові він зазначив що відтоді також страждає депресією і почуттям провини через те, що не зміг допомогти іншим колегам.

Кожен із офіцерів вимагає від Трампа відшкодування шкоди на суму щонайменше 75 000 доларів США.

За даними поліцейської профспілки, близько 140 співробітників поліції округу Колумбія та Капітолія були поранені 6 січня під час штурму. Ще двоє поліцейських, які того дня чергували в Капітолії, вчинили самогубства.