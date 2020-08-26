Двое подозреваемых в поджоге редакционного автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях" были объявлены в розыск.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует МВД Украины.

“Сегодня утром работниками Национальной полиции были задержаны люди, которые организовали поджог автомобиля программы “Схемы” “Радио Свобода”. После обысков нашли соответствующие неопровержимые доказательства. Один из них – это житель Луганской области, сообщник его – киевлянин. Еще двое установлены и объявлены в розыск”, – отметил Аваков.

“Следствие будет идти дальше, и мы будем информировать. Нападение на журналистов считаем особым видом преступления, к которым государство должно относиться с особым тщанием”, – добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что Национальная полиция Украины задержала жителя Луганской области, который подозревается в поджоге авто журналистов программы “Схемы”.

О том, что водителю журналистской программы “Схемы: коррупция в деталях” Борису Мазуру ночью сожгли автомобиль, сообщалось 17 августа. Авто сожгли во дворе дома в Броварах, где живет Мазур.

Во время осмотра авто правоохранителями были обнаружены остатки зажигательной смеси на переднем колесе. Полицейские взяли материал на экспертизу.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога. Дело квалифицировано как умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Журналист “Схем” Михаил Ткач сообщал, что за авто и журналистами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. В Управлении государственной охраны опровергали это заявление и заверили, что не следили за съемочной группой программы “Схемы”.