Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили два случая коронавируса среди своих сотрудников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это первые случаи заражения коронавирусом среди сотрудников ВОЗ в Женеве (Швейцария).

“Сотрудники покинули офис, а потом дома обнаружили симптомы. Их проверили и подтвердили COVID-19. Поэтому у нас есть два подтвержденных случая”, – заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он также добавил, что в штаб-квартире ВОЗ работают около 2400 сотрудников и консультантов, большинство из которых перешли на удаленную работу из дома.

Отмечается, что в Швейцарии зафиксировано более 2200 случаев коронавируса. Правительством был принят ряд мер, включая мобилизацию 8000 военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса.