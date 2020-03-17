Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что это первые случаи заражения коронавирусом среди сотрудников ВОЗ в Женеве (Швейцария).
“Сотрудники покинули офис, а потом дома обнаружили симптомы. Их проверили и подтвердили COVID-19. Поэтому у нас есть два подтвержденных случая”, – заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Он также добавил, что в штаб-квартире ВОЗ работают около 2400 сотрудников и консультантов, большинство из которых перешли на удаленную работу из дома.
Отмечается, что в Швейцарии зафиксировано более 2200 случаев коронавируса. Правительством был принят ряд мер, включая мобилизацию 8000 военнослужащих для борьбы с распространением коронавируса.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.