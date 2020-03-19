Об этом сообщила пресс-служба конкурса Global Teacher Prize Ukraine.

“Александр Жук и Наталья Гладких теперь официально одни из лучших учителей мира. Сегодня ночью стало известно, что они оказались лучшими среди 36 000 участников и попали в ТОП-50 премии Global Teacher Prize, претендуя на $1 000 000”, – говорится в сообщении.

Наталья Гладких – педагог из Киева, финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2017. Она взяла на себя ответственность за разработку и реализацию образовательной программы в школе, в которой учится 35 подростков с различными тяжелыми нарушениями развития. Учительница виртуально путешествует с ними, практикует двигательную терапию и показывает, что жить нужно полной жизнью.

Также Наталья является руководительницей всех инклюзивных проектов ОО “Видеть сердцем”, которая помогает детям, подросткам и молодым людям с инвалидностью, создавая условия для их социализации и адаптации в обществе.

Александр Жук -29-летний учитель информатики Запорожской специализированной школы-интерната “Джерело”, который стал лучшим учителем Украины по версии премии Global Teacher Prize Ukraine 2018. Александр попал в ТОП-30 моложе 30 лет от “Киев Пост 2018”, а указом Президента ему было присвоено звание “Заслуженный учитель Украины”. Он изучил язык жестов, чтобы общаться с учениками, а также поет на нем с ними песни.

Справка. Global Teacher Prize, которую еще называют “Нобелевской премией для учителей” – мировая ежегодная премия учителей, которые внесли выдающийся вклад в профессию. Премия была основана арабским миллиардером Санни Варки в 2014 году. Награда составляет 1 миллион долларов.