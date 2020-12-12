Об этом сообщили в пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
“Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из наших механизированных бригад”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны.
По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение они не нуждаются.
В связи с инцидентом через координационный механизм введен “режим тишины”. Также направлено письменное сообщение в СММ ОБСЕ.
Кроме того, наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.
- 11 ноября в результате обстрела российско-оккупационных войск получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий.