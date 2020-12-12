Сегодня, 12 декабря, двое украинских военных получили ранения на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

“Сегодня утром, 12 декабря, получили легкие вторичные ранения двое военнослужащих одной из наших механизированных бригад”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние раненых удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны.

По предварительным данным в эвакуации в медицинское учреждение они не нуждаются.

В связи с инцидентом через координационный механизм введен “режим тишины”. Также направлено письменное сообщение в СММ ОБСЕ.

Кроме того, наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события.