Двое граждан Украины, волонтеры общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которые были задержаны в Минске (Беларусь), вернулись на территорию нашей страны.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

“Задержанные ранее в Беларуси двое волонтеров общественной организации “Восток SOS”, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, вернулись в Украину”, – сказано в сообщении.

Факт возвращения украинцев подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба.

“Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, что успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику”, – написал он в своем Twitter.

Накануне заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что в Беларуси в общей сложности отпустили на свободу пятерых граждан Украины, которые были задержаны в ходе протестов. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, Роман Шишко и Павел Чернявский.