Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
“Задержанные ранее в Беларуси двое волонтеров общественной организации “Восток SOS”, граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, вернулись в Украину”, – сказано в сообщении.
Факт возвращения украинцев подтвердил и глава МИД Дмитрий Кулеба.
“Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, что успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику”, – написал он в своем Twitter.
Накануне заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что в Беларуси в общей сложности отпустили на свободу пятерых граждан Украины, которые были задержаны в ходе протестов. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, Роман Шишко и Павел Чернявский.
- Ранее стало известно, что белорусские силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS” Константина Реуцкий и Евгения Васильева. Им инкриминировали статью о “массовых беспорядках”.
- Несколько десятков правозащитных, благотворительных и общественных организаций выступили с открытым заявлением в поддержку задержанных в Беларуси волонтеров “Восток SOS” Константин Реуцкого и Евгения Васильева.
- Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам пока не посещать территорию Беларуси до стабилизации там ситуации.