К работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые в составе украинской делегации привлечены представители ОРДЛО.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ, к которой впервые в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Отмечается, что привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями ОРДЛО относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.

На сегодняшнем заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации “Луганское землячество” Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.