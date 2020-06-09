Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Сегодня утром в формате видеоконференции начался очередной раунд консультаций в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ, к которой впервые в составе украинской делегации привлечены представители временно оккупированных Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Отмечается, что привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями ОРДЛО относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательство.
На сегодняшнем заседании Донбасс представляют известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.
Луганскую область представляет юрист, председатель Международной общественной организации “Луганское землячество” Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.
- Напомним, ранее в Сети появился согласованный в Минске документ о создании “консультативного совета” с представителями ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Он был подписан руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверял, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- Также он рассказал, кто сможет представлять Донбасс в “консультативном совете” в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.