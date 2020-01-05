В Подольском районе Киева в арендованной квартире были найдены тела двух девушек.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Квартира находится в одном из домов по улице Кирилловской.

Тела девушек нашла хозяйка, сдававшая жилье в аренду.

“Сегодня в 16:20 (4 января, – ред.) в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два бездыханных тела женского пола”, – сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

Личности погибших установлены: это киевлянки 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания “Информатор”, хозяйка квартиры, что находится по адресу улица Кирилловская, 127, пришла принимать жилье у арендаторов и нашла в шкафу два трупа.

Девушки числились как пропавшие без вести со 2 января. Одна из них несовершеннолетняя. Издание утверждает, что их тела были связаны и все изрезаны острым предметом.

Жуткое двойное убийство в Киеве: зарезанными оказались пропавшие девушки Опубліковано Информатор Киев Субота, 4 січня 2020 р.

Одной из убитых, предварительно, является девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Последнего на месте не было.

Владелица сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать жилье 4 января.

Когда же хозяйка вернулась в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа. Ноги погибшей были замотаны скотчем.