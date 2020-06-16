Двое мужчин из Украины, заразившиеся коронавирусом, нарушили условия самоизоляции более 33 раз. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Об этом сообщает комендатура полиции польского города Кемпно.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на ежедневный контроль лиц, которые отбывают обязательную самоизоляцию в связи с заражением вирусом COVID-19. По месту пребывания 2 граждан Украины, мужчин 45 и 27 лет, их не оказалось. Полиция объявила розыск и уже через несколько минут задержала украинцев, которые передвигались на автомобиле. Их отправили в специально оборудованную камеру предварительного заключения в Познане.

После проведеннего оперативного расследования оказалось, что мужчины более 33 раз покидали место самоизоляции. Прокуратура обвинила их в совершении преступления, влекущего за собой опасность для жизни и здоровья людей. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Ввиду тяжести и характера преступления прокуратура также обратилась в районный суд в Кемпно с просьбой применить к подозреваемым самую строгую меру пресечения – заключение под стражу сроком на 3 месяца. Суд просьбу удовлетворил.