Двух бывших "беркутовцев" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.

Соответствующее видео обнародовало издание LB.ua.

Стоит отметить, что суд сегодня заменил им меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. После объявления решения Маринченко и Тамтура выбежали из зала.

От присутствовавших в зале заседаний людей, среди которых были пострадавшие активисты Майдана и их родные, экс-“беркутовцев” отгородили два ряда полиции. Адвокаты “беркутовцев” также поспешили уйти.

Люди выбежали блокировать автомобили с “беркутом”, но их отгородили несколько рядов полиции и Национальной гвардии.

Как написал на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын, еще трое экс-“беркутовцев” все еще находятся в СИЗО.