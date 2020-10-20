#Буквы рассказывают где и когда смотреть трансляцию матча.
Где: НСК “Олимпийский”, Киев.
Когда: 19:55 по Киеву.
Где смотреть прямую трансляцию матча “Динамо” – “Ювентус”
Поединок Лиги чемпионов между киевским “Динамо” и “Ювентусом” можно посмотреть в прямом эфире на канале “Футбол 1”. Трансляция начнется в 19:50.
Также трансляция матча будет доступна на платформе oll.tv и через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов “Volia Football +”.
Интересные факты:
За время независимости Украины киевляне встречались на поле с “Ювентусом” всего четыре раза. Трижды победу получал “Ювентус”, один раз соперники сыграли вничью.
В матче против киевлян не сможет сыграть Криштиану Роналду. У легендарного игрока обнаружили коронавирус.
Тренер киевлян Мирча Луческу с первой попытки сумел вывести киевскую команду в основную сетку Лиги Чемпионов. В квалификации Динамо одолело АЗ (2: 0) и Гент (2:1, 3:0).
Главный тренер “Ювентуса” Андреа Пирло отметил, что Луческу был одним из его первых тренеров в “Брешии”. Также Пирло добавил, что Луческу – “маэстро”.
- В Праге протесты футбольных и хоккейных ультрас против карантинных ограничений переросли в беспорядки. Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек.