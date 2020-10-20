Во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится встреча команд "Динамо" и "Ювентус" в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

#Буквы рассказывают где и когда смотреть трансляцию матча.

Где: НСК “Олимпийский”, Киев.

Когда: 19:55 по Киеву.

Где смотреть прямую трансляцию матча “Динамо” – “Ювентус”

Поединок Лиги чемпионов между киевским “Динамо” и “Ювентусом” можно посмотреть в прямом эфире на канале “Футбол 1”. Трансляция начнется в 19:50.

Также трансляция матча будет доступна на платформе oll.tv и через сервис MEGOGO. Трансляция будет проходить на одном из 12 поп-ап каналов “Volia Football +”.

Интересные факты:

За время независимости Украины киевляне встречались на поле с “Ювентусом” всего четыре раза. Трижды победу получал “Ювентус”, один раз соперники сыграли вничью.

В матче против киевлян не сможет сыграть Криштиану Роналду. У легендарного игрока обнаружили коронавирус.

Тренер киевлян Мирча Луческу с первой попытки сумел вывести киевскую команду в основную сетку Лиги Чемпионов. В квалификации Динамо одолело АЗ (2: 0) и Гент (2:1, 3:0).

Главный тренер “Ювентуса” Андреа Пирло отметил, что Луческу был одним из его первых тренеров в “Брешии”. Также Пирло добавил, что Луческу – “маэстро”.