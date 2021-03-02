16 апреля состоится ДиВи Конф - онлайн-конференция о видеорекламе для бизнеса в интернете.

Диджитал Видео Конф – практическая конференция о том, как увеличивать продажи и узнаваемость бренда с помощью видеоконтента в диджитал среде. Поговорим о стратегии, продакшн, рекламных форматах и платформе.

Будет полезно владельцам бизнеса, руководителям предприятий и отделов, маркетологам и видео-мейкерам.

В прошлом году на ДиВи Конф собралась крутая тусовка специалистов из таких компаний как Fedoriv, ​​Google, Ajax Systems, Google, Facebook, Comfy, Parimatch. Их доклады до сих пор есть на сайте https://dvconf.com.ua/#program.

Лайнап спикеров на 2021 год мы сейчас формируем и уже есть подтверждение от Banda, Google, Prom и других, кого пока не раскрываем. Но будь уверен – будет полезно и практично.

Организатор конференции – агентство интернет-маркетинга Netpeak.

Дата: 16 апр (пятница).

Формат: онлайн.

Стоимость: бесплатно по предварительной регистрации на сайте – https://netpeak.me/hnK9CQ.