Об этом она написала в Instagram.
Певица написала, что на данный момент для нее самое сложное – “пережить утро”. Она отметила, что в это время ей приходится всех кормить, умывать, чистить зубы и так далее.
“Нет сил. Все орут. Всех нужно помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое чувство, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было”, – отметила она.
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Виживуть лише батьки! Найскладніше у дні – це пережити ранок. Коли починається ранок, перша думка – «ні! Навіщо це все? Я хочу спати!" Немає сил. Всі кричать. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було 😂 Де їх взяти? ⠀ Але потім нічого. Поступово починаєш оживати. І найприємніше в цьому, звичайно, – море! 🌊 Воно згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!) ⠀ Скаржитися не буду, але ситуація така: всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад. Невеличкий рай! Все можна пережити, коли є море. І це щастя! ⠀ Всім гарного дня! 😘 ⠀ #Maşallah #seaside
Джамала призналась, что лучшая терапия от стресса – это море.
При этом, она спит по два часа ночью, а иногда может час поспать днем.
“Жаловаться не буду, но ситуация такая: все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза. На берегу никого. Чувство, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина… Небольшой рай. Все можно пережить, если есть море. И это счастье!”, – написала Джамала.
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