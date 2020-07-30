Певица Джамала, которая на прошлой неделе полетела отдыхать с мужем и детьми в Турцию, поделилась своими впечатлениями.

Об этом она написала в Instagram.

Певица написала, что на данный момент для нее самое сложное – “пережить утро”. Она отметила, что в это время ей приходится всех кормить, умывать, чистить зубы и так далее.

“Нет сил. Все орут. Всех нужно помыть, почистить зубы. Приготовить завтрак. Такое чувство, что ты не просто без сил, а у тебя их и не было”, – отметила она.

Джамала призналась, что лучшая терапия от стресса – это море.

При этом, она спит по два часа ночью, а иногда может час поспать днем.

“Жаловаться не буду, но ситуация такая: все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза. На берегу никого. Чувство, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина… Небольшой рай. Все можно пережить, если есть море. И это счастье!”, – написала Джамала.