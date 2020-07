View this post on Instagram

Виживуть лише батьки! Найскладніше у дні – це пережити ранок. Коли починається ранок, перша думка – «ні! Навіщо це все? Я хочу спати!" Немає сил. Всі кричать. Всіх треба помити, почистити зуби. Приготувати сніданок. Таке відчуття, що ти не просто без сил, а у тебе їх і не було 😂 Де їх взяти? ⠀ Але потім нічого. Поступово починаєш оживати. І найприємніше в цьому, звичайно, – море! 🌊 Воно згладжує все, навіть уривчастий сон, який триває максимум дві години. (Так, вночі я сплю по дві години. А вдень, якщо вдасться урвати годинку, це прям щастя!) ⠀ Скаржитися не буду, але ситуація така: всі мріють про сон, але рятує тепле чисте море, прозоре, як сльоза. На березі безлюдно, нікого немає. Відчуття, що на цьому острові не було ні вірусу, ні карантину, а тільки чути звук цикад. Невеличкий рай! Все можна пережити, коли є море. І це щастя! ⠀ Всім гарного дня! 😘 ⠀ #Maşallah #seaside