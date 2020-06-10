Кабинет Министров на сегодняшнем заседании назначил Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

“Только что правительство назначило Эмине Джапарову на должность первого заместителя министра иностранных дел. Команда пополнилась сильным игроком”, – написал Кулеба.

Он добавил, что она будет отвечать за направления публичной дипломатии, международные организации, государственный протокол и Крым.

“Первая заместитель – это, конечно, гораздо больше, и именно дипломатическая жизнь будет ставить дополнительные задачи. Обоснованно жду драйва, системности и результатов по всем направлениям”, – отметил глава МИД.

Эмине Джапаров – украинская журналистка крымскотатарского происхождения. В 2002-2003 гг. на общественных началах помощницей по вопросам национальных меньшинств в службе первого вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам. С марта 2008 года по январь 2010 года занимала должность атташе в отделе социально-гуманитарных вопросов департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Украины.

С октября 2015 года по апрель 2016 года – советник министра информационной политики по вопросам информационной политики относительно Крыма. 20 апреля 2016 года была назначена первым замминистра информационной политики Украины.