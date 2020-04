Об этом Лето проинформировал в Twitter.

Во время карантина певец основал свой киноклуб. Теперь он смотрит фильмы вместе со своими подписчиками и делится с ними впечатлениями о просмотренных лентах в Twitter. Публикации об этом доступны по хештегу #JaredLetoCinemaClub.

В рамках онлайн-киноклуба уже были просмотрены, например, “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега” и “Паразиты”.

Для совместных просмотров Лето выбирает фильмы самостоятельно. После он делает анонсы, в которых дает ссылки на сервисы, где выбранный им фильм можно посмотреть.

Tomorrow we’re watching @ParasiteMovie for #JaredLetoCinemaClub. Watch along and join us for the live tweeting @ 5PM PDT 🕺🏻 Where to watch:

Streaming on @hulu

Available to rent or buy on @PrimeVideo: https://t.co/d4rw15zAcH@neonrated pic.twitter.com/xaHLenkuk4 — JARED LETO (@JaredLeto) April 7, 2020

Tomorrow for #JaredLetoCinemaClub we’re watching Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Join me for the live tweeting @ 12PM PDT 🤠 Where to watch:

Streaming on @netflix Available to rent or buy on @PrimeVideo: https://t.co/WD5Fsn4OS3 pic.twitter.com/tSLEtPPgXL — JARED LETO (@JaredLeto) April 16, 2020

Участники онлайн-киноклуба могут купить тематические футболки c надписью “May the forced quarantine with me”, которые напечатал Лето. Средства с их продажи певец передает благотворительной организации Partners In Health, которые тратит их на нужды, связанные с COVID-19.