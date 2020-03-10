Джаред Лето опубликовал захватывающее видео, снятое на Рыбальском мосту в Киеве

В описании к ролику Лето признался в любви к киевским мостам, а также предложил украинским чиновникам сделать парк на месте Рыбальского моста.

“Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — все те мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работают уже 20 лет… это классное место, и многие люди любят проводить там время, может быть, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо”, — написал он.

Справка. Рыбальский вантовый мост через гавань Днепра был открыт в 1963 году. Он находится в северной части Подола и долгое время обеспечивал связь между Подолом и Рыбальским островом. С начала 1990-х годов, в связи с аварийным состоянием конструкций по мосту было прекращено автомобильное сообщение, а через несколько лет под мост были подведены дополнительные опоры.

С 2008 года используется исключительно как пешеходный. На данный момент мост в процессе демонтажа. На месте современного Рыбальского моста должен появиться новый мост для заезда транспорта на Подольский мост.