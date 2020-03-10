Джаред Лето опубликовал захватывающее видео, снятое на Рыбальском мосту в Киеве

Соответствующее видео артист опубликовал в своем Instagram.
На видео Лето направляется к Рыбальскому мосту, рассказывая оператору историю сооружения. После он движется по мосту и поднимается на один его пилонов, высота которого порядка 40 метров. В это время его снимает камера с дрона, а сам артист делает яркое селфи.
View this post on Instagram
One of my favorite things about going to Kyiv is all the bridges I get to climb. I heard they’re shutting down this rusty old bridge they’ve been working on for 20 years…it’s kind of a cool place and a lot of people like to spend time there, maybe they could make it into a park? Park L’єto has a nice ring to it 🤣
В описании к ролику Лето признался в любви к киевским мостам, а также предложил украинским чиновникам сделать парк на месте Рыбальского моста.
“Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев — все те мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым они работают уже 20 лет… это классное место, и многие люди любят проводить там время, может быть, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо”, — написал он.
Справка. Рыбальский вантовый мост через гавань Днепра был открыт в 1963 году. Он находится в северной части Подола и долгое время обеспечивал связь между Подолом и Рыбальским островом. С начала 1990-х годов, в связи с аварийным состоянием конструкций по мосту было прекращено автомобильное сообщение, а через несколько лет под мост были подведены дополнительные опоры.
С 2008 года используется исключительно как пешеходный. На данный момент мост в процессе демонтажа. На месте современного Рыбальского моста должен появиться новый мост для заезда транспорта на Подольский мост.
- В мае 2018 года в Киеве, во время концерта группы 30 Seconds to Mars, лидер группы Джаред Лето сделал сюрприз своим поклонникам и вызвал на сцену украинского певца Ивана Дорна.
- Летом 2019 Лето прогулялся по ночному Киеву и спел для фанатов.