Актер и музыкант Джаред Лето только во вторник узнал о пандемии коронавируса.

Об этом он написал в Twitter.

По словам Джареда, он вместе со своей семьей 12 дней провели в медитации в пустыне. И о том, что в мире пандемия, он узнал после возвращения домой.

“Мы были полностью изолированы. Ни телефона, ни связи и т. д. Мы понятия не имели, что происходит во вне”, – написал Лето.

По его словам, он как будто вернулся в другой мир.

48-летний актер сказал, что его воспитывали хиппи, поэтому тот факт, что главные мировые новости обошли его, пока он медитировал, не должно вызывать удивления.