Джарылгач - самый большой остров Украины и Черного моря. Он находится в Каркинитском заливе Черного моря. Самый большой остров Украине. Остров административно относится к Скадовского района Херсонской области. Вся территория острова и часть прилегающей акватории входит в Национальный природный парк "Джарылгачский". Остров условно заселенным - то есть там не живут люди, но можно приехать отдохнуть.

#Буквы рассказывают как добраться до острова и как там можно отдохнуть.

Как добраться на Джарылгач

Варианта здесь только два и только второй является оптимальным: перейти вброд или добраться на теплоходе или катере.

1. На остров можно добраться пешком из восточной части села Лазурное. Во время отлива пролив, отделяющий остров от материка мелеет и его вполне может перейти вброд. Однако это довольно опасно, ведь в этом месте сильное течение, поэтому устоять будет трудно.

Кроме того, добравшись пешком к острову, вы попадаете на крайнюю западную его часть – Джарылгачскую косу. Там только дикие пляжи и нет пресной воды. До ближайшего источника или цивилизации 40 км вдоль берега.

2. По морю из Скадовска.

Теплоходы на Джарылгач отправляются от Центрального причала в районе центрального городского пляжа. Заранее нужно уточнить высадку – на причале на косе Глубокая или на причале Маяки. Цены на билеты от 200 грн со взрослого (в одну сторону, или туда-обратно, если отправление в один и тот же день). Время на дорогу примерно 1 ч. 20 мин.

А еще можно арендовать катер. Причал для катеров находится недалеко от консервного завода “Чумак”. Катера отправляются с причала №383л (Любительский причал). Стоимость аренды может колебаться от 1500 до 2500 грн туда-обратно, если возвращаетесь в тот же день. Если в другой день, то придется заплатить снова. Катер доставит на остров значительно быстрее – за 20 мин.

Высадка на острове

На Джарылгаче есть две точки высадки.

Первая – бухта Глубокая (или коса Глубокая). Здесь есть пресная вода, так сказать обустроенный пляж, лежаки, навесы покрыты камышом, кафе, домики для временного проживания. По правилам заповедника на острове нельзя строить капитальные сооружения. Есть даже памятник защитникам острова Джарылгач.

Вторая зона высадки – у маяков. Их два.

Старый неработающий маяк 1902 года. Рядом с ним находится новый маяк 1997 года. Он работает от солнечной энергии и практически автономен.

В этом месте есть колодец с чистой питьевой водой и в сезон обустраивают кафе.

Здесь есть два залива. В Джарылгачском (напротив Скадовска) вода теплее и практически нет волн. В Каркинитском заливе (выход в Черное море) могут быть волны и вода будет прохладной.

Флора и фауна острова

В Национальном природном парке “Джарылгачский” более 200 лиманных озер, есть лечебные грязи.

На острове более 500 видов растений – 21 вид занесен в Красную Книгу.

Животный мир: 83 вида морских беспозвоночных, 352 вида насекомых, из которых 22 относятся к редким, 57 видов рыбы, 4 вида амфибий, 7 видов рептилий, 250 видов птиц и 30 видов млекопитающих. 75 представителей фауны включены в Красную Книгу.

На острове можно встретить розового пеликана, желтую цаплю, орлана-белохвоста, лебедей, благородного оленя, муфлонов, лань. Также дикого кабана, лисицу и енотовидную собаку.

Многие приезжают, чтобы посмотреть дельфинов – их здесь три вида: Афалина (Tursiops truncates), белобочка (Dephinus delphis) и азовка (Phocoena phocoena). Они ежедневно плавают вдоль берега.

Есть на острове и змеи: степная гадюка (ядовитая) и полоз (не ядовит).

Где отдыхать

Маяки

Самая популярная часть острова Джарылгач. Здесь можно арендовать палатку, лежак под навесом, есть временные кафе с холодными напитками и снеками, обеды из морепродуктов. Есть источник с питьевой водой. Также есть туалеты, палаточный городок.

коса Глубокая

Здесь есть причал, куда приплывают катера и теплоход из Скадовска. Есть пресная вода. Пляжи оборудованы шезлонгами под навесами.

Можно арендовать бунгало – временные домики, обшитые снаружи камышом. Их немного, нужно бронировать заранее. Цена от 300 до 600 грн в сутки. Есть WiFi, спортивная площадка, кафе, санузлы и палаточный городок.

Есть экскурсии по острову на местном вездеходе.

Что взять с собой

репелленты от комаров;

защитный крем от солнца;

шляпу / панамку;

одежду с длинным рукавом;

пустую бутылку для воды;

удобную обувь для походов

купальники;

power-банк.

Все остальное по необходимости.