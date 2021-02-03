Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Безос передаст управление главному исполнительному директору компании по облачным технологиям Amazon Web Services Энди Ясси, который занимал эту должность с 1997 года.

Джефф Безос обратился к сотрудникам с письмом, в котором сообщил им о своем переходе из генеральных директоров в председателя правления компании.

“Я рад сообщить, что в III квартале я перейду на пост исполнительного председателя совета директоров Amazon, а Энди Ясси станет генеральным директором. В качестве исполнительного председателя я намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ​​ранних инициативах. Энди хорошо известный внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Он будет выдающимся лидером, и я полностью уверен в нем”, – говорится в письме Безоса к сотрудникам.

По его словам, он также намерен больше времени уделять своим проектам Bezos Earth Fund для борьбы с климатическими изменениями, космической компании Blue Origin, издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Джефф Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор превратил его из книжного онлайн-магазина в крупнейший онлайн-ритейлер, который поставляет товары по всему миру. В январе прошлого года под руководством Безоса рыночная капитализация Amazon превысила $1 трлн.