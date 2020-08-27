Владелец Amazon Джефф Безос остается самым богатым человеком в мире. Он побил собственный рекорд – теперь его состояние превышает 200 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

За год Безос стал богаче на 4,9 миллиардов долларов. Это поясняется ростом акций компании Amazon на 2%.

По состоянию вечер среды, 26 августа, состояние Безоса составило 204,6 млрд долларов.

На второй позиции в рейтинге самых богатых людей мира – Била Гейтс. Его состояние оценивают в 116,1 млрд долларов.

Даже с поправкой на инфляцию, состояние Безоса является самым большим, которое удавалось накопить когда-либо и кому-либо.

В результате изменений потребительских привычек, связанных с пандемией коронавируса, акции Amazon выросли почти на 80% с начала года.

У Безоса всего 11 % акций компании Amazon, но они составляют более 90% его состояния.

Также он владеет газетой Washington Post, аэрокосмической компанией Blue Origin и другими инвестициями.