Об этом сообщает Forbes.
За год Безос стал богаче на 4,9 миллиардов долларов. Это поясняется ростом акций компании Amazon на 2%.
По состоянию вечер среды, 26 августа, состояние Безоса составило 204,6 млрд долларов.
На второй позиции в рейтинге самых богатых людей мира – Била Гейтс. Его состояние оценивают в 116,1 млрд долларов.
Даже с поправкой на инфляцию, состояние Безоса является самым большим, которое удавалось накопить когда-либо и кому-либо.
В результате изменений потребительских привычек, связанных с пандемией коронавируса, акции Amazon выросли почти на 80% с начала года.
У Безоса всего 11 % акций компании Amazon, но они составляют более 90% его состояния.
Также он владеет газетой Washington Post, аэрокосмической компанией Blue Origin и другими инвестициями.
- Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США вызывает гендиректора Amazon Джеффа Безоса для дачи показаний по делу о возможном злоупотреблении для повышения конкурентоспособности.
- Из-за повышенного спроса на фоне пандемии Amazon наняла еще 100 тысяч человек.
- В середине апреля стало известно, что Amazon планирует нанять еще 75 тысяч работников для удовлетворения возросшего спроса на свои товары.