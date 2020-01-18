Основатель компании Amazon Джефф Безос опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира, который составляется журналом Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

Состояние Безоса сократилось на $ 760 млн — до $ 115,6 млрд после того, как акции компании Amazon в пятницу упали на 0,7 %. Этого было достаточно, чтобы сдвинуть бизнесмена с первого на второе место в рейтинге миллиардеров Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

Самым богатым человеком мира, по версии Forbes, сейчас является президент Louis Vuitton Бернар Арно. В пятницу акции LVMH подорожали на 0,7 %. Таким образом, состояние Арно увеличилось на $ 1,9 млрд и сейчас оценивается в $116,5 млрд.

Третье место в рейтинге богатейших людей мира занимает сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($110,6 млрд).

За ним следует инвестор и предприниматель Уоррен Баффетт с $ 90,6 млрд. Пятерку замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг с $ 82,2 млрд.

Издание отмечает, что лидер меняется в рейтинге впервые с начала 2020 года.