Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg.
За даними агентства, це перший великий продаж акцій, який здійснив Безос цього року. Згідно з окремою заявкою, він планує продати ще 2 млн акцій.
Зазначається, що Безос продовжує утримувати понад 10% акцій Amazon, це основне джерело його статків, які оцінюють у 191,3 млрд доларів.
Агентство додає, що ці гроші мільярдер планує вкласти у розвиток аерокосмічної компанії Blue Origin.
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