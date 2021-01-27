Американская актриса Джейн Фонда будет удостоена награды Сесиля Б. де Милля "за выдающийся вклад" в кинематограф на церемонии вручения премии "Золотой глобус" в феврале.

Об этом сообщается на сайте премии.

Награду, которая присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы (HFPA) за выдающиеся заслуги в кинематографе, актрисе вручат 28 февраля в отеле The Beverly Hilton.

“Ее неоспоримый талант принес ей высокий уровень признания, и, хотя ее профессиональная жизнь претерпела множество поворотов, ее непоколебимая приверженность к изменениям осталась”, – говорится в заявлении президента HFPA Али Сара.

Оскароносная актриса дебютировала в 1960 году, а затем стала одной из самых ярких звезд Голливуда, снявшись в таких фильмах, как “Барбарелла”, “Девять к пяти” и “На золотом пруду”.

Ее последняя роль – в комедийном сериале Netflix “Грейс и Фрэнки”.

Фонда также хорошо известна как политическая активистка. В последнее время она была участницей кампании против изменения климата. В 2016 году она провела День Благодарения среди протестующих в Стэндинг Рок, выступая против строительства газопровода Дакота. В 1960-х годах выступала против войны во Вьетнаме.

Актриса также написала книгу об активизме и была несколько раз арестована во время акций протеста.