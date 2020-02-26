Об этом он заявил во время открытия форума Age of Crimea 2020.

“Я призываю всех сменить страх на презрение к оккупантам со всеми вытекающими из этого принципами мирного ненасильственного сопротивления оккупации. Есть на Востоке мудрая пословица: “Больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит”. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей”, – подчеркнул Джемилев.

Он отметил, что на сегодня Крым изолирован от цивилизованного мира, и у него “нет никаких светлых перспектив”.

“Знаем, что оккупант жесток, лжив и коварен, пресекает любое инакомыслие, не гнушаясь никакими методами. Но когда речь идет о судьбе родины, о будущем наших детей, мы должны думать в первую очередь о своем долге и ответственности перед ними”, – заявил лидер крымских татар.

Джемилев также выразил уверенность, что Крым будет обязательно освобожден от оккупации.

“Нет никакого сомнения в том, что Крым рано или поздно, но обязательно будет освобожден от оккупации. Иного быть не может, ибо нарушение международного права, международный разбой, захват чужих территорий в XXI веке — это вызов всему миру. И цивилизованный мир не может с этим долго мириться. Но как скоро это произойдет, зависит от многих факторов, в том числе в определенной мере и от самих жителей Крыма”, – отметил политик.