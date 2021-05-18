Про це він заявив під час свого виступу з трибуни Верховної Ради з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє кореспондент #Букв.

Разом із Джемілєвим до трибуни, зокрема, вийшли нардепи від “ЄС” та “Голосу”.

Джемілєв зробив короткий екскурс у страшні події, котрі відбулися 77 років тому – 18 травня 1944 року, коли почалася депортація кримських татар.

Він зазначив, що депортували не лише цивільне населення, а й понад 10 тисяч кримських татар – солдат та офіцерів, котрі воювали на фронті й більшість з яких після депортації загинули.

Джемілєв додав, що загалом цей злочин радянського режиму “спричинив загибель понад 46% кримських татар”. Згодом півострів Крим почав активно заселятися росіянами.

Джемілєв нагадав: аби виправдати свій злочин, радянська влада вигадала міф про начебто “нелояльність” кримських татар до радянського режиму. Головна ж мета, наслідки якої проявилися пізніше, – “зробити Крим у стратегічних та військових цілях суто російською областю”.

“Ця трагічна дата до сьогодні, можливо, дещо б втратила свою гостроту, адже минуло понад три чверті століття. Проте події останніх семи років свідчать про те, що російські правителі ні на йоту не змінили свого ставлення до народів, які не мають наміру миритися з їхнім диктатом, з їхнім прагненням перетворити як свій народ, так і народи захоплених територій на покірливих холопів… Знову російська окупація, знову репресії, примус корінних жителів до виїзду зі своєї Батьківщини, знову масове заселення півострова переселенцями із сучасної Росії. І знову терористичний режим, який за багатьма своїми параметрами схожий з радянським режимом у найжорстокіші його періоди”, – наголосив Джемілєв.

“Я абсолютно впевнений у тому, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території. І руки, простягнуті на суверенітет і цілісність нашої України, будуть зламані”, – додав він.

За словами політика, як швидко це станеться, залежить у першу чергу від самої України та її вищого законодавчого органу – Верховної Ради. Джемілєв висловив сподівання, що законодавчі ініціативи, спрямовані на деокупацію Криму, невдовзі ухвалять.