Об этом сообщает канал CNN.

Так, за кулисами фотографам удалось запечатлеть момент, когда Брэд и Джен обмениваются приветствиями, а перед выходом Энистон на сцену ее бывший супруг нежно удерживает ее руку.

Вот реакция Джен на получение премии Брэдом:

Позже на ту же сцену поднялась сама Энистон. Вот реакция Питта:

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z

— The Hollywood Reporter (@THR) 20 січня 2020 р.