Про це повідомляє американський портал Today.

За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

“Ми зрозуміли, що нам краще бути друзями, і сподіваємося, що ми ними й залишимося. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного в наших спільних справах і проєктах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного. З поваги до них, єдиний коментар, який у нас є, – це подякувати всім, хто надіслав добрі слова і підтримку”, – сказали колишні закохані.

Чутки про розірвання заручин вперше з’явилися в березні, але кілька джерел тоді сказали виданню, що пара все ще разом.

“У них був важкий період, який змусив їх задуматися про подальше спільне життя. Їм було складно бачитися в умовах пандемії, коли Лопес працювала в Домініканській Республіці, а Родрігес жив у Маямі”, – сказав співрозмовник Today.

Лопес і Родрігес оголосили про свої заручини у березні 2019 роки після двох років знайомства. Родрігес зробив співачці пропозицію на Багамах.