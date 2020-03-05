Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

“Никто не любит тенистые пляжи”, – прокомментировала ролик актриса.

На видео она продемонстрировала белый слитный купальник с пикантными вырезами. Образ Дженнифер дополнили плетеная шляпа, украшенная ракушками, и солнцезащитные очки в белой оправе.

 

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No one likes a shady beach… 🌤 📷@lacarba

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

  • Ранее в Малайзии запретили фильм Hustlers (“Стриптизерши”) о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиентами которого были финансисты с Уолл-Стрит. Главную роль в нем исполнила певица и актриса Дженнифер Лопес.