Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
“Никто не любит тенистые пляжи”, – прокомментировала ролик актриса.
На видео она продемонстрировала белый слитный купальник с пикантными вырезами. Образ Дженнифер дополнили плетеная шляпа, украшенная ракушками, и солнцезащитные очки в белой оправе.
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- Ранее в Малайзии запретили фильм Hustlers (“Стриптизерши”) о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, клиентами которого были финансисты с Уолл-Стрит. Главную роль в нем исполнила певица и актриса Дженнифер Лопес.