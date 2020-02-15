Американская актриса и певица Дженнифер Лопес объявила о запуске своей новой коллекции обуви и аксессуаров.

Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram.

По словам Лопес, новая коллекция будет носить ее имя и продаваться только через известного в США ритейлера дизайнерской обуви DSW.

“Я очень рада объявить о выпуске JLO JENNIFER LOPEZ, моей новой коллекции обуви, которая была разработана мной и будет продаваться только на DSW”, — написала звезда.

Пост звезда дополнила ярким снимком из рекламной кампании, на котором она одета в короткую куртку-косуху, шорты с леопардовым принтом и босоножки на каблуке в том же стиле.

Отметим, 50-летняя Дженнифер Лопес не только известная актриса, певица и танцовщица, но и успешная бизнесвумен. Ей принадлежит марка одежды JLo by Jennifer Lopez, ориентированная на молодых женщин. В 2005 году была запущена новая марка одежды — Sweetface. Наибольшего успеха Лопес добилась в парфюмерном бизнесе — первый же выпущенный ею аромат Glow by J.Lo принес ей немалую прибыль. Также с 2002 года Лопес владеет кубинский ресторан Madre’s в городе Пасадена, штат Калифорния.

В 2012 году журнал Forbes назвал ее самой влиятельной знаменитостью в мире, а также 38-й самой влиятельной женщиной в мире. А в 2018 году журнал Time включил ее в число 100 самых влиятельных людей в мире.