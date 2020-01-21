Фотография опубликована на Instagram- странице модного дома.
“GIGI в кардигані KSENIA SCHNAIDER”, – подписана фотография.
Кардиган ярко дополнил образ Джиджи, который состоял из классических базовых вещей — белой футболки и голубых джинсов без украшений.
Фото: Instagram / @kseniaschnaider
Стоит отметить, что кардиган из новой коллекции украинского бренда создан в рамках экологической инициативы, когда одежду производят из остатков тканей и их образцов, которые фабрики рассылают модным домам для ознакомления.
- Ранее #Буквы рассказывали, как украинские дизайнеры завоевывают мир.
- В декабре 2018 года голливудская актриса Дакота Джонсон, которая прославилась ролью в эротической мелодраме “50 оттенков серого”, вышла в свет в платье украинского бренда BEVZA.
- В июле этого года одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид засветилась в серьгах от украинского бренда Bevza на отдыхе в Греции.