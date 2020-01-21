Во время одного из выходов в рамках Недели мужской моды во французской столице Белла Хадид появилась в ярком кардигане украинского модного дома KSENIASCHNAIDER.

Фотография опубликована на Instagram- странице модного дома.

“GIGI в кардигані KSENIA SCHNAIDER”, – подписана фотография.

Кардиган ярко дополнил образ Джиджи, который состоял из классических базовых вещей — белой футболки и голубых джинсов без украшений.

Фото: Instagram / @kseniaschnaider

Стоит отметить, что кардиган из новой коллекции украинского бренда создан в рамках экологической инициативы, когда одежду производят из остатков тканей и их образцов, которые фабрики рассылают модным домам для ознакомления.